- Forțele de intervenție din Timiș sunt in alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat un accident de circulație. Conform primelor informații, doua autoturisme s-au ciocnit la intrarea in Comloșu Mare dinspre Jimbolia. Sunt șase victime, una fiind inconștienta și incarcerata. Vom reveni cu amanunte. UPDATE…

- Drumuri insangerate in Banat. Dupa accidentele de ieri din Caras-Severin, Lugoj si din Calea Sagului, salvatorii si oamenii legii sunt la fata locului la un alt incident in trafic petrecut la Comlosu Mare, directia dinspre Jimbolia. Se vorbeste despre un accident in care sunt implicate mai multe persoane,…

- Un accident de circulație, soldat cu trei persoane ranite, s-a produs duminica pe raza localitații salajene Garbou. Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau a parasit carosabilul și s-a rasturnat in afara șoselei. Conform informațiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU…

- Trei persoane au fost grav ranite intr-un accident produs, miercuri dimineata, in urma coliziunii a doua autoturisme, pe DN1, in localitatea Santimbru, doua dintre victime fiind incarcerate si una propulsata in afara masinii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. "In urma…

- Cod galben de vant puternic in lCaras-Severin, Timis și Sibiu Foto: Arhiva. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineata doua atentionari Cod galben de vânt puternic în localitati din judetele Caras-Severin, Timis si Sibiu, valabile în orele urmatoare,…

- Planuri de calatorie spre vestul Europei intrerupte pentru trei migranți, in județul Timiș. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera la marginea comunei Comloșu Mare, in timp ce se pregateau sa treaca ilegal granița in Serbia.

- Trei persoane, printre care doua fetițe in varsta de 7 și 9 ani, au fost ranite intr-un accident, pe un drum din Timiș. Femeia aflata la volan a intrat intr-un copac, iar mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile.