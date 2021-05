Accident grav cu patru răniți! Trei copii, printre victime Trei copii au fost raniți, duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier produs in zona localitații Vladeni, județul Botoșani. Șoferul mașinii in care se aflau minorii a fost și el ranit. Doua autoturisme, ambele conduse de femei, mergeau in aceeași direcție, dinspre Suceava spre Botosani. Una dintre mașini voia sa sa vireze la stanga intr-o curte, […] The post Accident grav cu patru raniți! Trei copii, printre victime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane, dintre care trei copii, s-a produs, duminica, pe drumul european E58, pe raza localitatii Vladeni din judetul Botosani. Doua autoturisme, care se deplasau in aceeasi directie, dinspre Suceava spre Botosani, au intrat in coliziune si au…

- Carambolul s-a produs in zona Spitalului ”Sfantul Spiridon”. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de prim ajutor. Toate cele șapte persoane aflate in mașinile implicate in accident au fost ranite, insa nu grav.Potrivit SMURD, doi copii de 4 și 7 ani au fost transporați la spital.”Cei doi…

- Traficul rutier este blocat in totalitate joi incepand cu ora 12.30 pe DN 1A, la ieșirea din localitatea Blejoi spre Boldești Scaeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR.ISU anunța ca in total 9 persoane se aflau in cele patru mașini implicate in…

- Traficul rutier este blocat in totalitate joi incepand cu ora 12.30 pe DN 1A, la ieșirea din localitatea Blejoi spre Boldești Scaeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR.ISU anunța ca in total 9 persoane se aflau in cele patru mașini implicate in…

- Doi copii in varsta de 2 ani si 6 ani au fost raniti, vineri, dupa ce autoturismul condus de mama lor s-a rasturnat pe DN 24B, pe raza comunei Oltenesti, anunța Agerpres. La fata locului au intervenit o ambulanta SMURD incadrata de un echipaj specializat din cadrul Sectiei de pompieri Husi…

- O persoana a murit si alta a fost grav ranita, sambata, intr-un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tractor, pe raza localitatii Clit, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, ambele victime sunt din autoturism, iar soferul tractorului…

- In imaginile video se observa cum soferul unui autoturism opreste masina pe banda de circulatie, un alt sofer care venea din spate, cu viteza, nu pastreaza distanta si, ca sa evite impactul, intra pe contrasens, izbind lateral masina oprita si, totodata microbuzul, care transporta 19 elevi. Soferul…

- Doua autoturisme si un microbuz de transport elevi au fost implicate intr-un accident rutier produs miercuri, 3 martie, in jurul orei 14.30, pe raza comunei sucevene Arbore. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a activat planul rosu de interventie. La fata locului, au fost trimise zece ambulante,…