Accident grav, cu neacordare de prioritate, pe Europeană: un şofer pensionar nu a văzut motocicleta Acesta nu a observat o motocicleta Honda, condusa de un tanar de 35 de ani, cu domiciliul in Rugionasa, care circula catre Budai, si care s-a izbit in lateralul autoturismului Opel. Coliziunea a fost violenta, tanarul de pe motocicleta fiind ranit grav, el alegandu-se cu o fractura de pumn si degete, iar autoturismul a fost deformat in partea dinspre sofer. Martorii le-au spus politistilor ca tanarul aflat pe motocicleta conducea cu viteza, cu toat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

