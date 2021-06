Stiri pe aceeasi tema

- Circulația auto au fost restricționata, in noaptea de miercuri spre joi, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme conduse de șoferi tineri. In coliziunea produsa intre localitațile Vernești și Candești au fost ranite patru persoane, intre care și unul dintre șoferi.…

- Exista o vorba romaneasca -„Pe cine nu lași sa moara, nu te lasa sa traiești!” – care se probeaza foarte bine in cazul Parintelui Mihail Milea. Individul care in 2016 a vandalizat Centrul de Zi și de Noapte pentru Persoanele fara Adapost, iar in 2017 a spart geamurile și a dat foc perdelelor de la…

- La data de 23 mai 2021, in jurul orei 19.15, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 22 ani, din județul Prahova, care conducea un autovehicul pe DN73A, pe raza Stațiunii Rașnov, județul Brașov. La testarea conducatorului auto cu aparatul…

- UPDATE Accident grav, duminica seara, in localitatea Mierea, provocat de un tanar șofer baut bine. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Grajdana catre Vernești, un șofer de 20 de ani, din Buzau, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un stalp aflat pe marginea…

- Trei autoturisme au fost implicate, duminica dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut pe DN10, in localitatea Candești. Evenimentul s-a soldat cu ranirea unei femei. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Nehoiu catre Buzau, condus de un șofer de 56 de ani din Nehoiu, ar fi intrat in coliziune…

- Turisii dornici de o excursie aventuroasa isi pot indrepta atentia catre judetul Buzau, unde tot mai multe pensiuni au inceput sa includa in oferta cursuri de echitatie. Astfel, pot descoperi calare tot ce are zona mai frumos de oferit in materie de privelisti. Pe dealurile din apropierea municipiului…