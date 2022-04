Stiri pe aceeasi tema

- Doua TIR-uri s-au ciocnit frontal, luni dimineata, pe DN 7, din judetul Valcea. Un barbat, cetatean turc, a murit, iar un barbat si o femeie, romani, au fost grav raniti. Echipele de interventie cauta inca o posibila victima. Traficul este blocat complet. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane,…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost grav ranite intr-un accident produs luni dimineata pe DN 7, in dreptul localitatii Proeni, si in care sunt implicate doua autotrenuri, au informat reprezentantii Politiei Valcea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un grav accident rutier care a dus la blocarea totala a circulatiei pe DN 7 / E 81, intre Sibiu si Valcea, in urma caruia o persoana a murit, s-a produs luni dimineata, 11 aprilie, in zona Brezoi, pe Valea Oltului.

- "Din primele date se pare ca ar fi vorba de un barbat care in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, in localitatea Robesti, a iesit in afara parti carosabile, intrand intr-un stalp. In urma impactului a rezultat ranirea a trei persoane", informeaza IPJ Valcea.Una dintre victime este in stop cardio-respirator,…

- Un accident in care au fost implicate o cisterna partial incarcata cu hidrogen lichid si un autoturism a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in judetul Valcea. In urma impactului, soferul autoturismului a murit, iar cisterna a fost proiectata foarte aproape de linia ferata amplasata paralel cu drumul, traficul…

- Traficul este blocat complet, sambata dimineata, pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad-Timisoara, dupa ce un TIR a lovit parapetul median. Soferul este incarcerat, fiind constient. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Traficul rutier este blocat, luni dimineata, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident in urma caruia doua persoane au fost ranite, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. In eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitara, conduse de un barbat de 50 de ani si un…

- „In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului sunt cinci victime.In ciuda eforturilor depuse de catre echipajele medicale, victima inconstienta nu a raspuns manevrelor de resuscitare, aceasta a fost declarata decedata de catre medicul aflat la locul interventiei.Celelalte patru…