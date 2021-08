ACCIDENT grav, cu doi tineri încarcerați, în Cuzdrioara – FOTO Un accident de circulație, soldat cu doua victime, a avut loc aseara, in jurul orei 21, pe DN17, in localitatea Cuzdrioara. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 18 ani, din județul Bistrița-Nasaud, care se deplasa dinspre Dej inspre Bistrita, s-a izbit de un autoturism care se deplasa pe sensul opus, condus de un barbat de 52 de ani din Dej. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat inapoi pe sensul de mers pe care circula, intrand in coliziune laterala cu un alt autovehicul. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

