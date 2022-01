Accident grav cu cinci răniți în județul Bacău: Un camion și o dubiță s-au ciocnit Cinci persoane au fost ranite, joi, intr-un accident dintre un camion si o dubita, pe drumul national DN 11, in localitatea Oituz, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența din Bacau. In accident au fost implicat 6 persoane, iar doua victime se aflau blocate in dubița in momentul in care au ajuns echipajele de salvare. Cele 5 victime au fost preluate de echipaje SMURD si de la Serviciul de Ambulanta Judetean pentru a fi transportate la spital. Politistii rutieri au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si efectueaza cercetari pentru a stabili cum s-a produs accidentul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

