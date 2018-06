Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de sapte masini au fost implicate, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier ce s-a produs pe Bulevardul Maresal Averescu din Capitala, intre Bulevardul Marasti si Arcul de Triumf, circulatia fiind deviata temporar in zona, au anuntat reprezentantii Brigazii Rutiere.

- Sapte masini au fost implicate, marti dupa-amiaza, într-un accident rutier ce s-a produs pe Bulevardul Maresal Averescu din Capitala, între Bulevardul Marasti si Arcul de Triumf, circulatia fiind deviata temporar în zona, au anuntat

- Circulatia rutiera este oprita pe Bulevardul Maresal Alexandru Averescu in urma unui accident in care au fost implicate mai multe autoturisme. Politisti, dar si echipe de descarcerare intervin la locul accidentului.

- ''In microbuz erau circa 20 de persoane. Accidentul s-a soldat cu trei victime, doua din microbuz si o femeie care conducea tractorul. Doua dintre victime vor fi transportate catre Unitatea de Primiri Urgente Titu, iar una catre Spitalul Judetean Targoviste'', a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul…

- Timișoara Saracens trebuie sa obțina primul succes din acest sezon cu CSM București daca vrea sa mai lupte pentru un nou titlu național. Banațenii vor avea și absențe notabile pe ”Arcul de Triumf”, dar se pot bucura de faptul ca ceea ce au tot cerut s-a indeplinit. Ambele semifinale vor fi arbitrate…

- Dupa un accident spectaculos petrecut in Prundu Bargaului, 7 persoane au scapat ca prin minune fara nicio zgarietura. Accidentul a avut loc duminica, 29 aprilie 2018, pe DN 17 cand doua autoturisme, in care se aflau in total 7 persoane s-au ciocnit. Unul dintre autoturisme este inmatriculat in Targu…

- Doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata, in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN 13 Brasov-Sighisoara, in zona Hanul din Ardeal, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''Accidentul…