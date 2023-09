Accident grav cu 4 mașini implicate: două femei și un bebeluș au ajuns la spital Un accident in care au fost implicate patru mașini a avut loc marți dimineața intr-o intersecție din Constanța. Un bebeluș și doua femei au fost duși la spital, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Constanța, in accident au fost implicate patru mașini. Au fost transportate la spital trei victime, un bebeluș și doua femei, iar 4 au fost asistate medical la fața locului. La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Constanța. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

