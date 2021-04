Accident grav azi-noapte în Argeș. Un bărbat de 45 de ani a murit Azi-noapte, in jurul orei 01.19, pompierii au fost solicitați sa intervina in localitatea Cateasca la un accident rutier produs intre o autoutilitara și un autoturism, la ieșire de pe A1 sper Craiova. La fața locului, militarii au asigurat intervenția cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare grea și doua echipaje SMURD de prim ajutor calificat, iar in sprijinul acestora s-a deplasat și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean. In urma evenimentului au rezultat trei victime. Un barbat de 45 de ani, care a fost extras de urgența de catre pompieri, fiind in… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc pe DN 79, Arad-Oradea, la ieșirea din Zimandu Nou spre Șimand. „Sunt implicate doua autoturisme, ieșite in afara parții carosabile. Sunt doua victime, o persoana blocata in mașina. Au intervenit: descarcerarea mica și A 2003 de la Detașamentul Arad, șase subofițeri, un…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost grav ranit, luni, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitatii 1 Decembrie din comuna Banca, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, dr. Daniel…

- Soferul unei autoutilitare a ramas incarcerat vineri dupa coliziunea cu un TIR, pe DN 15B, in localitatea Vanatori-Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. "La locul solicitarii s-au deplasat pompieri din cadrul Detasamentului Targu Neamt cu o autospeciala…

- Patru persoane si-au pierdut viata, joi, intr-un accident rutier produs intre localitatile Tutova si Priponesti, la iesirea din judetul Vaslui spre Galati, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, noteaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei,…

- Accident rutier produs pe DN2 la iesire din Cotorca spre Urziceni, judetul Ialomita, imagini puteti vedea in Galeria foto a materialului. Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Urziceni au fost alertati in jurul orei 06:20, sa intervina la un accident rutier produs pe DN2 la iesire…

- In urma impactului, caruta s-a rasturnat intr-un canal, iar masina a fost distrusa complet. Un barbat de 32 de ani, pasager in mașina, precum și caruțașul, un barbat de 53 de ani, au murit.Șoferul, in varsta de 32 de ani, și un alt pasager din autoturism, au fost duși la spital cu rani grave.Polițiștii…

- Un accident grav a avut loc, luni seara, in Cluj, in urma caruia o persoana a murit iar mai multe au fost ranite. "In jurul orei 19.40, au fost alertate un echipaj SMURD și unul SAJ, precum și o autospeciala cu modul de descarcerare, ca urmare a unui accident rutier produs pe raza localitații…

- Trafic dirijat pe DN2E85, miercuri dimineața, la ieșire din Ramnicu Sarat spre Vrancea, in urma unui accident rutier. Din primele informații transmise de IPJ Buzau reiese ca este vorba despre o coliziune frontala intre o duba și un autoturism. Se pare ca 4 persoane au fost ranite. Una dintre victime-…