Accident grav, 4 răniți, printre care un bebeluș. O autorulotă s-a ciocnit violent cu un Logan, la Posada FOTO Un accident rutier grav s-a produs sambata, 16 octombrie, pe DN1 in dreptul localitații Posada, din județul Prahova. O autorulota s-a ciocnit cu un autoturism marca Logan. Primele informații vorbesc despre patru raniți, printre care și un bebeluș. Echipele de intervenție acționeaza in acest moment. Știre in curs de actualizare Mai multe echipe ale pompierilor prahoveni intervin la aceasta ora, dupa ce o autorulota s-a ciocnit violent de un autoturism Logan. Din primele informații, in vehicule se aflau 5 ocupanti, dintre care unul este un bebeluș. Trei persoane au fost incarcerate, dar conștiente.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

