Accident grav ! 33 de persoane implicate ! Planul rosu de interventie a fost activat sambata seara, in judetul Arad, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autocar care transporta 33 de persoane. Accidentul a avut loc la iesire din localitatea Buteni. La fata locului intervin echipaje de descarcerare de la ISU Arad. „Accident rutier cu descarcerare, autocar cu […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

