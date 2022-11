Stiri pe aceeasi tema

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina, vineri, 11 noiembrie, la ieșirea din Navodari spre Lumina, acolo unde a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un tir și un autoturism. O persoana este incarcerata

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in Navodari, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate in accident, iar o persoana a fost ranita. Din primele informatii victima este constienta.Evenimentul rutier a avut loc in zona podului de la Navodari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati miercuri seara sa intervina la un accident rutier in judetul Constanta, localitatea Navodari.Mai exact, este vorba de un accident soldat cu un autoturism rasturnat in zona Hanului Piratilor, din Mamaia.…

- Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina la un incendiu in localitatea Eforie Nord.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta, incendiul se manifesta la o casa din localitatea Eforie Nord, de pe strada MarasestiUPDATE Conform pompierilor, incendiul a fost localizat,…

- Un accident feroviar a avut loc astazi intre localitatile Valu lui Traian si Murfatlar in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o persoana a fost lovita de tren. La fata locului intervine Detasamentul Palas cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD C. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati duminica seara sa intervina in Portul Constanta.Conform apelului la 112, pompierii intervin la o actiune de cautare a unei persoane care ar fi cazut de pe o macara in Dana 66 din Portul Constanta.La…

- Accident rutier grav in aceasta seara, pe autostrada A4, la kilometrul 16.Au fost implicate un tir si un autoturism.In urma incidentului rutier, o persoana este ranita, fiind inconstienta si incarcerata. Se intervine cu descarcerare, o autospeciala de stingere, un SMURD si doua ambulante SAJ.Sursa foto…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc la intersectia strazii Unirii cu bulevardul Mamaia.Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate.O persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. ...