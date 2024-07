Accident foarte grav după ce o mașină şi un microbuz s-au ciocnit Trei morți și cinci raniți grav dupa ce o mașina a izbit in plin un microbuz care circula regulamentar, in Giurgiu De vina ar fi șoferul autoturismului, care circula cu viteza excesiva, potrivit presei locale. Ar fi pierdut controlul volanului și a intrat in plin in microbuzul care circula regulamentar, conform digi24.ro. Impactul a fost atat de puternic incat trei oameni au murit pe loc. Alți 5, printre care și un copil, au ajuns in stare critica la spital. Citește si: In ultima saptamana, aproape 600 de cazuri noi de rujeola Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

