Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in aceasta noapte la ieșirea din Campulung Moldovenesc spre Suceava. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in accident au fost implicate doua mașini, in care se aflau cinci persoane. Intr-o mașina se aflau trei persoane, dintre care un minor, toate…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea a anuntat ca un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 64, in localitatea Tatarani, comuna Babeni. In accident au fost implicate un microbuz de transport persoane si un TIR care transporta tabla, opt persoane fiind ranite, sapte fiind…

- Opt persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DN 64, in zona localitatii Tatarani, judetul Valcea, dupa ce un microbuz de persoane a lovit din spate un TIR care transporta tabla. Traficul este ingreunat in zona.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane a fost lovit de un tren de calatori, marti, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea argeseana Titesti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (...

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in municipiul Falticeni, trei persoane ajungand la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, in accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau patru persoane. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava,…

- Detașamentul de pompieri Zalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, a intervenit in cursul dupa-amiezii zilei de duminica – 8 septembrie, ora 15.44, la un accident rutier in care au fost implicate patru persoane. Evenimentul rutier a avut loc in localitatea…

- Un accident de rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane a avut loc in dupa amiaza zilei de luni- 26 august, ora 19.24 in localitatea Moigrad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta.…

- In urma cu puțin timp a avut un accident in Telești. „Din primele date a reieșit faptul ca o tanara, de 21 de ani, din comuna Plopșoru, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 95 Telești, nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare, conduse, din direcția Motru-Tg Jiu, de un barbat,…