Accident foarte grav. 30 de morţi după ce un autocar a căzut de pe un pod Grav accident rutier in Coreea de Nord, cel putin 30 de morti. Intr-un mesaj postat luni dimineata pe Twitter, televiziunea de stat din China informa ca autocarul ar fi cazut de pe un pod, in urma incidentului decedand 30 de persoane. Mesajul a fost insa sters ulterior, iar presa chineza a difuzat imagini de la locul incidentului, cu un autocar rasturnat. Cel putin o persoana a fost spitalizata, a mai informat televiziunea de stat chineza. Coreea de Nord este o destinatie turistica populara pentru chinezi, in special pentru locuitorii din nord-estul Chinei. Potrivit celor mai recente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

