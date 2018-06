Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de calatori in care se aflau 400 de persoane, care circula pe ruta Timisoara – Bucuresti, a lovit un TIR, sambata, in judetul Timis, mecanicul fiind ranit usor, iar locomotiva avariata. Traficul feroviar este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tren de calatori al unui operator feroviar privat a deraiat, marti, in localitatea Coltani din judetul Caras-Severin. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, deraierea a avut loc pe sectia de cale ferata Resita – Vasiova. In tren…

