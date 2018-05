Stiri pe aceeasi tema

- Patru tinere cu varste de 21 si 22 de ani au murit, joi, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren la o trecere la nivel cu calea ferata de la iesirea din localitatea Jibou, judetul Salaj. Fetele circulau intr-o masina inmatriculata in Maramures, iar cea aflata la volan nu a acordat prioritate…

- Fetele circulau intr-o masina inmatriculata in Maramures, iar cea aflata la volan nu a acordat prioritate trenului. Traficul feroviar si rutier in zona este complet blocat. Potrivit reprezentantilor ISU Salaj, un accident feroviar s-a produs, joi, pe centura ocolitoare a orasului Jibou, la o trecere…

- Patru tinere au decedat joi, dupa ce autoturismul in care aflau a fost lovit de tren pe o trecere de cale ferata din apropierea orasului Jibou, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea."Accidentul de circulatie s-a produs la intersectia…

- O masina in care se aflau trei persoane s-a rasturnat, luni, dupa ce a fost lovita de un tren cu aproximativ 100 de calatori care circula pe ruta Timisoara – Jimbolia, din judetul Timis. Nu au fost inregistrate victime, dar traficul feroviar a fost blocat aproximativ o ora, transmite corespondentul

- Un grav accident feroviar a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Mihai Viteazu, judetul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate sa intervina in ajutorul victimei. Din primele informatii o masina a fost lovita de tren la trecerea la nivel…

- Accident feroviar in judetul Hunedoara, in zona localitatii Livadia, la nivelul unei treceri cu calea ferata peste DN 66. Un autoturism inmatriculat in Gorj, in care se aflau doua femei, a fost lovit de trenul de calator...

- S-a circulat timp de o ora pe un singur fir sambata dimineața in zona localitații Cașeiu din județul Cluj, in urma producerii unui accident rutier. Poliția a fost sesizata in jurul orei 6,40 despre faptul ca un șofer de 23 de ani din Republica Moldova, care circula cu un autovehicul dinspre Dej spre…

- Un accident feroviar cumplit s-a petrecut in regiunea Sussex, Horsham. Autoturismul in care se aflau doua persoane a trecut dupa barierele de siguranta si au fost loviti in plin de un tren. Persoanele aflate in masina au murit.