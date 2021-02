Stiri pe aceeasi tema

- In accidentul feroviar petrecut la Dudestii Noi au fost implicate un automotor care circula pe relația Sannicolau Mare – Timișoara și un autoturism in care se aflau doi adulți și un copil. In urma impactului, o femeie a ramas blocata in autoturism. Aceasta a fost extrasa de urgența și predata unui echipaj…

- Circulația feroviara este blocata, sambata, in zona stației Dudeștii Noi, județul Timiș, dupa ce un tren a lovit o mașina. Doua persoane, intre care un copil, au fost ranite. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea…

- Accident grav de circulație, miercuri dimineața, in localitatea timișeana Giarmata Vii. O femeie a fost ranita grav și a ramas incarcerata dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren. Autoturismul s-a rasturnat in urma impactului.

- Un grav accident de circulație s-a produs, in aceasta dimineața, pe drumul european E70, la ieșirea din localitatea Remetea Mare, spre Timișoara. Pompierii au intrat in alerta, in jurul orei 08:25, cand a fost primit apelul la 112. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție…

- Pompierii militari intervin la un incendiu iybucnit intr-o locuința, in municipiul Sacele. Incendiul a fost lichidat pana la ajungerea forțelor de intervenție, dar din nefericire in urma evenimentului au rezultat doua victime. „Este vorba despre o femeie 26 ani și copil 6 ani, cu arsuri la nivelul feței,…

- Pompierii din cadrul ISU Brasov au intervenim la un accident rutier produs pe DN 1S, la iesire din Venetia de Jos spre Parau, intre un autoturism si un microbuz. Conform primelor informatii, sunt opt victime. Doua persoane au decedat femeie 70 de ani, barbat 20 de ani . Alti adulti sunt constienti si…

- Pompierii militari au intrat in alerta, vineri seara, in jurul orei 22,25, cand in urma unui apel la 112 au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit intr-o anexa gospodareasca, in Giroc. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de salvatori cu…

- In ultimele 24 de ore, 373 de persoane din județul Timiș au fost diagnosticate ca fiind infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 33 de persoane sunt din Lugoj. Noi cazuri au fost inregistrate in localitațile: Timișoara – 198 de cazuri, Lugoj – 33, Ciacova – 1, Deta – 2, Faget…