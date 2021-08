Accident feroviar la Slănic Astazi, in jurul orei 16.00, a avut loc un accident feroviar la Slanic. Un tren de calatori, in care se aflau 20 de persoane, a acrosat un autoturism. In autovehicul se afla numai soferul. Incidentul a fost fara victime. Circulatia rutiera si feroviara a fost blocata aproximativ 20 de minute. (Fotografie cu caracter ilustrativ) Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

