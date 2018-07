Accident feroviar la Mangalia. Un tren incarcat cu motorina a lovit un autoturism. Pompierii chemati in ajutor (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea a intervenit astazi pentru cercetarea, identificarea, ridicarea, transportul si depozitarea unui element de munitie neexplodata descoperit in localitatea Luncavita.Potrivit ISU Delta, elementul de munitie este un proiectil exploziv calibrul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Statia Babadag, au fost solicitati in sceasta dupa amiaza sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta in localitatea Salcioara.Potrivit ISU Delta, incendiul se manifesta la o gluga…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism pe DN3 intre Constanta si Valu lui Traian. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia soselei Mangaliei cu strada Pandurului.Un copil a fost lovit de o ambulanta in timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Potrivit martorilor, copilul ar fi traversat in fuga fara sa observe ca o ambulanta cu pacient se apropia de intersectie.Copilul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina in jurul orei 07:00 pentru scoaterea unei persoane cazute din barca in apropierea falezei din Tulcea.Potrivit ISU Delta, s a intervenit cu 5 subofiteri,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Sectia Macin au fost solicitati sa intervina in aceasta seara pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta intre localitatile Vacareni si Luncavita.Potrivcit ISU Delta, arde o…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Statia Babadag au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta in localitatea Vasile Alecsandri, comuna Stejaru.Potrivit ISU Delta, ardeau aproximativ 30 tone de paie…

- Pompierii din cadrul Inspaectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins localul Pui pe Jar situat la intersectia strazilor Bucuresti cu Oborului din Constanta. La fata locului intervin…