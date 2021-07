Accident feroviar la Fetești. Două trenuri de marfă s-au ciocnit Doua trenuri de marfa s-au ciocnit la Fetesti pe Magistrala M 800 Bucuresti – Constanta, iar circulatia feroviara este inchisa de la miezul noptii. Potrivit ISU ialomița, accidentul feroviar a avut loc la Fetești, cu puțin inainte de miezul nopții. Un tren care era in mișcare s-a ciocnit de un altul care staționa. Salvatorii s-au […] The post Accident feroviar la Fetești. Doua trenuri de marfa s-au ciocnit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

