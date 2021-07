Accident feroviar in zona Poarta 6 din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a spus dispecerului ca un autoturism s a rasturnat la iesire de pe Autostrada A 4, in zona Drumului Comunal 87 spre Poarta Alba. O victima neincarcerata are nevoie…

- Ieri dupa amiaza pototpul s a napustit, parca, asupra municipiului Medgidia.Strazile s au inundat, apa a umplut magazinele, curtile, si beciurile imobilelor care s au aflat in calea apelor pe timp de Cod Portocaliu.Si la toate astea un accident mai lipsea.Si a fost. Asa se face ca, in jurul orelor 23.00,…

- Un accident de circulatie mai putin obisnuit a fost anuntat in jurul orelor 05.00 la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a explicat salvatorilor ca un motociclist are nevoie de ingrijiri medicale de specialitate dupa ce a intrat cu motocicleta intr un copac cazut pe…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta noapte, in jurul orelor 23.00, in municipiul Constanta.Apelantul, care a sunat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, a anuntat ca evenimentul rutier a avut loc, pe Soseaua Mangaliei, in zona benzinariei OMV. In urma coliziunii dintre…

- Accident la Murfatlar langa unitatea militaraPotrivit unui apel sosit la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta o masina cu trei ocupanti s a rasturnat. Cel care a anuntat salvatorii le a spus ca s a produs un accident rutier, posibil cu trei persoane incarcerate, in Murfatlar, in…

- Un accident grav a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a mentionat ca in evenimentul rutier de pe DN 3, intre Murfatlar si Ciocarlia de sus, sunt implicate doua autoturisme. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant…

- Accident feroviar intre Saligny si Cernavoda.Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara, intre Saligny si Cernavoda. O persoana a fost lovita de tren.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta spune ca la fata locului se afla un echipaj…

- Un incendiu a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului o casa, din Valu lui Traian, judetul Constanta, a luat foc .Acesta a mai precizat ca este nevoie de interventia pompierilor pe strada Alexandru Ioan Cuza din localitate.…