- Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața duminica, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren de calatori. Acesta circula pe ruta Resita – Timisoara. In interiorul trenului se aflau aproximativ 60 de persoane, la locul accidentului fiind solicitat sa intervina si elicopterul...

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru transportarea la spital a unui ranit grav. Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil…

- Accident grav pe drumul dintre Timișoara și Lipova, in zona localitații Mașloc. Un tanar de 22 de ani a murit pe loc, duminica dupa-amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe care o conducea din cauza vitezei. Alte trei persoane au ajuns la spital. Tragedia s-a petrecut, duminica, in zona localitații…

- Imagini cutremuratoare: Accident cumplit: Un tanar a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a intrat intr-un microbuz.foto Un tanar de 27 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost ranite intr-un accident produs dupa ce soferul unei masini a pierdut…