Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, trenul personal care circula intre localitatile Checea si Carpinis a fost implicat intr-un accident, dupa ce a lovit o masina. In urma accidentului, o persoana a fost ranita. "Un autoturism in care se aflau…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, trenul personal care circula intre localitatile Checea si Carpinis a fost implicat intr-un accident, dupa ce a lovit o masina. In urma accidentului, o persoana a fost ranita. "Un autoturism in care se aflau…

- Un tren personal in care se aflau aproximativ o suta de calatori a lovit, luni, o masina, intre localitatile Checea si Carpinis, in judetul Timis, iar in urma accidentului o persoana a fost ranita. Din neatentie, alti doi soferi s-au tamponat.

- Un tren de calatori în care se aflau 400 de persoane, care circula pe ruta Timisoara – Bucuresti, a lovit un TIR, sâmbata, în judetul Timis, mecanicul fiind ranit usor, iar locomotiva avariata. Traficul feroviar este blocat.

- Un grav accident feroviar a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Mihai Viteazu, judetul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate sa intervina in ajutorul victimei. Din primele informatii o masina a fost lovita de tren la trecerea la nivel…

- Un tren de calatori a deraiat in aceasta dimineata intre Resita si Timisoara, in dreptul garii Coltan. Trenul a deraiat din cauza alunecarilor de teren din zona, informeaza Antena3.ro. Nu sunt victime.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Echipajele de descarcerare ale pompierilor de la ISU Cluj, un echipaj medical și poliția au intervenit vineri la un accident rutier produs la intrarea in Cluj-Napoca. Evenimentul s-a produs in jurul orei 15 la podul peste calea ferata de pe strada Traian Vuia, din cauza unui șofer care la intrarea de…

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…