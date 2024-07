Stiri pe aceeasi tema

- MApN a anunțat ca doua avioane F16 au monitorizat sambata dimineața spațiul aerian de la ganița cu Ucraina, dupa ce Rusia a atacat din nou zona din proximitatea județului Tulcea. Comunicatul MApN: In dimineața zilei de 6 iulie, forțele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din…

- Un ofiter de politie in varsta de 61 de ani a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs in timp ce il escorta pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, care revenea de la meciul nationalei ungare cu Scotia, de la Euro-2024, relateaza Reuters. Echipa de motociclisti…

- Mai multi detinuti dintr-un centru de arest preventiv din Rostov, in sudul Rusiei, care luasera duminica ostatici doi angajati, au fost ucisi de fortele speciale, transmite Reuters, care preia agentia de presa rusa Interfax, informeaza Agerpres. Inainte de interventia in forta, detinutii incepusera…

- Președintele Joe Biden permite Ucrainei sa atace teritoriul Rusiei cu armament și muniție de provenineța americana, dar nu și cu rachetele ATACMS cu raza lunga de acțiune. „Acest lucru nu se aplica rachetelor ATACMS sau loviturilor cu raza lunga de acțiune, dar este conceput pentru a permite Ucrainei…

- Un atac al Rusiei asupra unui magazin de bricolaj aglomerat din orașul ucrainean Harkov a ucis sambata cel puțin doua persoane. Mai multe persoane sunt ranite. Un incendiu uriaș a izbucnit dupa atac, iar echipele de pompieri se lupta sa il stapaneasca, au declarat oficialii regionali, potrivit medaifax.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 15 ranite dupa ce o scena s-a prabușit la un miting de campanie electorala in statul Nuevo Leon din nordul Mexicului, transmite BBC. Scena prabușita in Mexic. Incidentul a avut loc in timp ce un candidat de centru-stanga la președinția țarii, Jorge Alvarez…

- Volodimir Zelenski cere statelor NATO sa doboare rachetele rusești pentru a compensa deficitul de aparare al Kievului. In interviu pentru Reuters, liderul de la Kiev, desi spune ca intelege teama de escaladare cu Rusia, se plange ca aliatilor occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii cheie…

- Un raid aerian cu drone a provocat un incendiu la o rafinarie din regiunea Volgograd, in sudul Rusiei, deținuta de compania Lukoil. Pe canalul de Telegram Baza, cunoscut drept apropiat al serviciilor ruse, au aparut fotografii cu flacari care se ridica pe cerul intunecat deasupra a ceea ce parea a…