Accident feroviar în Olt: Un tren cu 28 de călători a lovit un autoturism Un accident feroviara avut loc, sambata seara, in judetul Olt, fiind implicate un autoturism si un tren cu 28 de calatori. Soferul autoturismului, in varsta de 23 de ani, a ramas incarcerat, dar a fost scos de pompieri si a fost transportat la spital in stare grava. ”Pompierii Detasamentului Slatina, cu o autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare, un echipaj SMURD, o autospeciala pentru transport personal si victime multiple si o autospeciala pentru prima interventie, au intervenit in comuna Ganeasa, sat Izvoru, la un accident feroviar.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

