Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 18 au fost ranite intr-un accident de tren in Italia, in apropiere de Torino. Nenorocirea a avut loc, dupa ce garnitura feroviara a lovit violent un camion cu remorca. Printre persoanele decedate se numara și un mecanic al trenului care a lovit miercuri, in jurul…

- Cel puțin doua persoane au decedat, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orașul italian Torino, au anunțat autoritațile, potrivit postului Sky News, scrie Mediafax.Printre persoanele decedate se numara și un mecanic al trenului…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orasul italian Torino, au anuntat autoritatile, potrivit postului Sky News.

- 7 romani au murit intr-un teribil accident, pe o sosea din Ungaria. Victimele se aflau intr-un microbuz inmatriculat in Mures, care s-a izbit frontal de un camion incarcat cu nisip. Tragedia s-a produs Cegledbercelnel, in centrul tarii. Soferul camionului a fost ranit. La locul tragediei au fost surprinse imagini…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe DN 22, la iesire din localitatea Tariverde, judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, din cele patru victime, soferul a ramas incarcerat.Printre victime se afla si un copil de patru ani.La fata locului se afla un echipaj de pompieri de la…

- O fetița în vârsta de 3 ani este în stare grava și alte 4 persoane de naționalitate româna sunt ranite în urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara, în sudul Italiei provincia Ragusa(Sicilia).

- Doi turisti au murit in Malta si alti 50 au fost raniti dupa ce autocarul descoperit cu care mergeau a lovit crengile unor copaci, in Zurrieq.Tragedia a avut loc in apropiere de capitala Valletta, pe un drum folosit adesea de turisti.

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut la o intersectie din sectorul 1. O masina a lovit violent doua autoturisme care se aflau la semafor. Doua femei aflat in masina parinsa la mijloc au fost ranite extrem de grav. Rudele disperate au venit imediat la fata locului. Toate cele patru victime…