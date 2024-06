Accident feroviar în Leordina: Persoană surprinsă sub roata vagonului Un grav accident feroviar a avut loc astazi in localitatea Leordina. O persoana a fost surprinsa sub roata unui vagon. La fața locului au intervenit de urgența echipajele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Maramureș. Vom reveni cu mai multe informații pe masura ce acestea devin disponibile. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

