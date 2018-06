Accident feroviar în Kazahstan soldat cu un mort şi trei răniţi Trenul de pasageri mergea intre capitala tarii, Astana catre Almaty. Un adolescent si-a pierdut viata in urma accidentului din sudul tarii. Trei persoane care erau pasageri in acelasi tren au fost raniti grav in urma accidentului care s-a produs Duminica, potrivit informatiilor autoritatilor din Kazahstan. Opt din cele 20 de vagoane ale trenului s-au rasturnat in timpul mersului, in Zhambyl. Pasagerii au fost transportati la spital. Nu se stie deocamdata care a fost cauza acestei tragedii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

