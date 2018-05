Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino – Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 raniti. Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere la nivel…

- Cel puțin doua persoane au decedat, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat în coliziune cu un camion cu remorca în apropiere de orașul italian Torino, au anunțat autoritațile, potrivit postului Sky News. Printre persoanele decedate se numara și un mecanic al trenului care…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orasul italian Torino, au anuntat autoritatile, potrivit postului Sky News.

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- O persoana a murit, iar alte doua au ajuns duminica la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs pe E85, la Patrauti, transmite Agerpres.ro. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate trei autoturisme. Toate victimele se aflau intr un…

- Tragedie pentru familia unor romani! Un barbat și o femeie, soț și soție, au murit intr-un teribil accident produs sambata seara, in apropiere de localitatea Bernalda, provincia Matera, sudul Italiei. Cei doi romani se aflau intr-o masina Lancia Lybra, care s-a lovit violent de alte doua automobile.Cei…

- Salvatorii teleormaneni au intrat in alerta, mobilizandu-se pentru a ajunge cat mai rapid la locul unui accident grav, ce a avut loc intre localitatile Bujoreni si Draganesti. Aproape doua ore au durat procedurile de salvare in cazul celor 15 persoane implicate in nedoritul eveniment rutier. Un microbuz…

- Doua persoane au murit, trupurile lor fiind gasite carbonizate, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 10 Buzau Brasov, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc spre Buzau. Traficul este blocat la aceasta ora.