Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au decedat, printre care si un roman, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orasul italian Torino, au anuntat autoritatile, potrivit postului Sky News.

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino – Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 ranit, transmite News.ro . Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere la nivel…

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino - Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 raniti, informeaza news.ro.Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere…

- Un barbat a decedat, iar alte trei persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, 4 mai, pe traseul Chișinau-Razeni. Potrivit poliției, șoferul decedat a tamponat din sparte un automobil care aparține unei școli auto. Silvia…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident produs luni la iesirea din Timisoara spre Lugoj, pe DN6, in urma coliziunii dintre un microbuz inmatriculat in Dolj si un autoturism, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, Aurora Voicila.Potrivit…

- Zeci de persoane au fost ranite vineri dimineata in urma coliziunii a doua trenuri in gara centrala din orasul Salzburg, situat in vestul Austriei, a relatat presa locala, citata de dpa. Cele doua trenuri s-au lovit cu putin timp inainte de ora locala 05:00 (03:00 GMT), a anuntat site-ul de stiri Salzburg24.

- Astazi, in jurul orei 12:50 a avut loc un accident de circulație grav in Ferneziu. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat sapte persoane ranite si doi morti. ACTUALIZARE 1: ”Pe strada Barajului din Baia Mare a avut loc un accident rutier soldat cu doua persoane decedate si patru ranite,…

- Un grav accident rutier a fost comis de un politician PSD! Teribilul eveniment s-a intamplat la Caransebeș, unde Florin Bogdea, consilier local din partea PSD și directorul liceului Tehnologic ,,Dacia”, circula cu viteza, a scapat de sub control mașina și a intrat pe contrasens.Autovehicolul…