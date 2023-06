Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au murit și aproape 200 sunt ranite in urma unui accident feroviar produs vineri in India. Victimele sunt transportate cu zeci de ambulanțe, dar și cu autobuze trimise la fața locului, anunța Mediafax. CITESTE SI Vladimir Putin a ordonat Consiliului rus de Securitate sa elimine…

- O fetita in varsta de 10 luni a murit, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean, in comuna argeseana Malureni. Alte trei persoane au fost ranite. Masina condusa de bunica fetiței a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. „Din verificarile preliminare…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier care s-a produs in judetul Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost…

- Un accident violent a avut loc, marți, pe raza localitații Șotanga. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, doua persoane au fost ranite. Victimele au primit ingrijiri de la echipajele medicale ajunse la fața locului. “La sosirea echipajelor de intervenție la locul indicat de apelant au fost identificate…

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc intre municipiul Tulcea si satul Agighiol, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- FOTO| Accident feroviar GRAV la Galați: O angajata a CFR a murit și alte trei persoane sunt ranite dupa ce o locomotiva a izbit un vagon de calatori FOTO| Accident feroviar GRAV la Galați: O angajata a CFR a murit și alte trei persoane sunt ranite dupa ce o locomotiva a izbit un vagon de calatori Un…

- Accident feroviar in gara Galați! Un tren de calatori care se afla in stație și care urma sa plece spre Marașești a fost lovit de o alta locomotiva. Cel puțin 4 persoane au fost ranite.

- „La data de 9 martie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 E60, la km 537, in comuna Poieni, intre un microbuz cu 6 ocupanți și un ansamblu de vehicule. Conform primelor verificari s-a constatat ca un barbat in varsta de 41 de […]…