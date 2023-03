Salvatorii sunt asteptati sa incheie eforturile de a gasi cadavrele victimelor accidentului feroviar produs in urma cu trei zile incentrul Greciei, pe masura ce furia oamenilor fata de accident creste. La trei zile dupa ce trenul de pasageri care ducea la Salonic s-a ciocnit cu un tren de marfa care venea in afara orasului Tempe, […] The post Accident feroviar in Grecia: 56 de disparuți. Eforturile de a gasi cadavre se vor incheia, iar nemultumirea populatiei creste. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .