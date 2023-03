Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 martie 2023, in jurul orei 19:19, la Gara CFR Galati a avut loc un accident feroviar, dupa ce la o locomotiva s ar fi defectat sistemul de franare si a lovit un vagon de calatori, la trenul care se forma cu destinatia Galati ndash; Buzau. Potrivit IPJ Galati sunt 4 persoane ranite, dintre…

- Un accident feroviar a avut loc in gara Galați, sambata seara. Un tren de calatori care se afla in stație și care urma sa plece spre Marașești a fost lovit de o alta locomotiva, in jurul orei 19:30. Din primele informatii, patru persoane ar fi fost ranite. Grav accident feroviar in gara din Galati.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca trei nave ale Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati asteapta acceptul pentru a face masuratori pe Canalul Bastroe. Navele sunt dotate cu echipamente pentru masurarea adancimii canalelor navigabile. „Noi suntem pregatiti! Trei…

- Accident cumplit noaptea trecuta in Timișoara. Doi tineri și-au pierdut viata, iar alți doi au fost grav raniți dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o mașina de intervenție a STPT in Pasajul Michelangelo. Accidentul s-a produs puțin dupa ora 1.00. O mașina condusa de un tanar de…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti – Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti – Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…

- O fetita de 7 ani este in stare critica si alte cinci persoane au fost ranite dupa un atac cu arma petrecut sambata in timpul unei slujbe la o biserica catolica din Londra. Credinciosii, care venisera sa asiste la un serviciu religios dedicat unei mame si fiicei sale, care au murit in noiembrie anul…

- O fetita de 7 ani este in stare critica si alte cinci persoane au fost ranite dupa un atac cu arma petrecut sambata in timpul unei slujbe la o biserica catolica din Londra. Credinciosii, care venisera sa asiste la un serviciu religios dedicat unei mame si fiicei sale, care au murit in noiembrie anul…