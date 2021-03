Un accident feroviar s-a produs vineri, doua trenuri ciocnindu-se în nordul orașului egiptean Sohag, un prim bilanț aratând 32 de morți și 66 de raniți, relateaza Reuters citând un post de televiziune local.



Tragedia a fost confirmata de ministerul sanatații, autoritațile trimițând la fața locului 36 de ambulanțe. Raniții sunt transportați la spitalele din regiune.





Horrendous train crash in #Egypt - 32 dead and 66 injured in Sohag. These train collisions/ disasters are all too common in Egypt . pic.twitter.com/gkfuo693qg