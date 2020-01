Accident feroviar in Dolj. Pe Drumul Comunal 95, in satul Panaghia, a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, un accident feroviar. Incidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata, fara bariere, semnalizata doar cu indicatoare rutiere. Aici, potrivit IPJ Dolj, un barbat de 22 ani, din comuna Calopar, nu ar fi respectat regulile privind trecerea la nivel cu calea ferata. Mașina sa a fost lovita de locomotiva unui tren marfar, care circula din directia Segarcea – Craiova, incarcat cu cereale. Conducatorul auto, care era singur in autoturism, a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale,…