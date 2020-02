Accident feroviar în Balota. Două trenuri s-au ciocnit In aceasta dimineata s-a produs un accident feroviar, pe magistrala 900 in zona statiei CFR Balota. Potrivit primelor informatii oferite de rprezentantii IPJ Mehedinti, un ansamblu format din doua locomotive a intrat in coliziune cu un tren de marfa pe fondul nerespectarii semnalului. In urma impactului nu au rezultat victime Sunt blocate liniile trei și patru. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

