- In data de 21.06.2021, la ora 20:51, ISU Timiș a fost sesizat prin SNAU 112 despre producerea unui accident feroviar pe raza localitații Urseni, la intersecția caii ferate cu DC 98, intre trenul Regio 9619 și un autoturism. Din primele informații, nu exista victime, autoturismul ramanand blocat pe…

- Reprezentanții ISU Maramureș prezenți la fața locului au transmis ca cele doua persoane erau conștiente, neincarcerate. Una dintre persoanele ranite a fost transportata la Spitalul Judetean Baia Mare, cea de-a doua refuzand internarea, potrivit realitateademaramures.net. Cauzele accidentului urmeaza…

- Grav accident feroviar la Ulmeni, in aceasta dimineata. Potrivit primelor informații, o masina a fost lovita de tren. Sunt doua victime neincarcerate. La fata locului se afla echipaje de pompieri și de prim ajutor. Source

- Accident de circulație, marți dimineața, pe Calea Dorobanților din Timișoara. O femeie a fost ranita dupa ce un autoturism ricoșat in urma unei tamponari s-a rasturnat și a ajuns pe trotuar. Tot la spital a ajuns și unul dintre șoferi.

- Un barbat in varsta de 60 de ani a condus un autoturism pe strada Lalelelor dinspre Matasarilor, iar la intersecția cu strada Dorobanților a intrat in coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de un tanar de 24 de ani. In urma impactului autoturismul condus de tanarul de 24 de ani,…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 592, pe raza localitații timișene Moșnița Noua. Un șofer nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea direcției de mers, lovind o mașina care circula regulamentar. In urma impactului, un pasager din mașina care circula regulamentar a fost ranit. „Un…

- Astazi, in jurul orei dupa-amiezii, un autoturism a fost spulberat de un tren in apropiere de Timișoara, mai exact in satul Urseni (comuna Moșnița Noua). Șoferul nu a realizat ca trenul este atat de aproape de el și a incercat sa treaca liniile de cale ferata. Din pacate, mașina a fost lovita din plin.…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in Timiș, la ieșirea din localitatea Moșnița Veche spre Bucovaț. O șoferița care venea de la Timișoara a acorșat din spate o mașina care tocmai parca. In urma impactului, șoferița a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit violent de un cap de…