Accident feroviar grav. Utilaj lovit în plin de tren la Folteşti. Şoferul a murit Un tren care circula pe ruta Galați-Barlad a lovit, marți, un excavator. Accidentul produs, in județul Galați, s-a soldat cu moartea șoferului utilajului. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost in jurul orei 13.00. Echipajele de la pompieri, Poliție și SMURD care s-au deplasat in comuna galațeana Foltești au constatat ca un excavator […] The post Accident feroviar grav. Utilaj lovit in plin de tren la Foltesti. Soferul a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

