Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a petrecut astazi pe raza satului Poiana-orașul Dolhasca unde un autoturism a fost lovit de un tren interregio la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit ISU Suceava, in mașina se afla doar conducatorul auto, care a ramas incarcerat. La fața locului intervin pompierii militari…

- Potrivit unei informari transmise de Prefectura Suceava, cinci suceveni infectați cu noul coronavirus au murit in cursul zilei de astazi. Cele cinci persoane care au decedat sunt din localitațile Dolhasca, Dornești, Fratauții Noi, Patrauți și Vama. De asemenea, numai in cursul zilei de astazi au fost…

- Un preot din orașul Braila a omorat un tanar aflat pe o bicicleta. Accidentul s-a produs seara, pe o șosea din județul Braila. Victima a fost lovita de mașina preotului și a murit la spital. Șoferul nu consumase alcool, au stabilit polițiștii, potrivit Mediafax.Accidentul a avut loc marți…

- O noua tragedie pe șosea. O femeie a murit, dupa ce mașina in care se afla a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent intr-un stalp de electricitate.Teribilul accident a avut loc in dimineața zilei de astazi, in satul Cunicea din raionul Floresti.

- O femeie de 32 de ani, din comuna Balaceana, in timp ce conducea autoturismul pe D.J. 209A, pe raza satului Piraie, din direcția Slatina catre Malini, a surprins-o și accidentat-o pe o minora de 11 ani, care s-a angajat in traversarea drumului județean, fara sa se asigure, in timp ce conducea o bicicleta,…

- Un accident a avut loc, in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:45, pe strada Unirii din municipiul Dej. Din primele informații, o femeie de aproximativ 70 de ani – care ar fi traversat strada prin loc nepermis – a fost lovita de o mașina. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat polițiștii…

- Trei oameni au ajuns la spital joi la Sibiu dupa ce un șofer intra in depașire și lovește o alta mașina și ricoșeaza pe trotuar, acolo unde lovește o femeie.Accidentul petrecut in apropierea gradinii zoo din Sibiu a fost surprins de camerele de filmare, potrivit Turnul Sfatului.In imagini se vede cum…

- Cantaretul de manele Tavy Pustiu s-a stins din viata dupa ce a facut un accident cu masina. Autovehiculul condus de sotia lui a fost spulberat de un tren, chiar in momentul in care acesta se filma in timp ce asculta una dintre melodiile sale. Femeia este singura care a supravietuit impactului, dar este…