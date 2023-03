Stiri pe aceeasi tema

- In urma incidentului feroviar care a avut loc in Galati, sambata seara, un angajat CFR Calatori si a pierdut viata.Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat ca a decis o serie de masuri menite sa creasca nivelul de siguranta al calatorilor, dar si al personalului CFR Calatori.Iata…

- Accident feroviar grav: Un mort și trei raniți, dupa ce o locomotiva a lovit un tren de calatori in gara Galați O femeie (conductorul trenului) a murit și alte 3 persoane au fost ranite intr-un grav accident de tren produs sambata seara in Romania, dupa ce o locomotiva a intrat cu viteza intr-o garnitura…

- Un accident feroviar grav a avut loc in gara din Galați. Potrivit primelor informații, o locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Accidentul s-a produs sambata seara in gara din Galati. Acesta ar fi fost provocat de o manevra greșita realizata pe calea ferata.…

- CFR Calatori informeaza ca ”in aceasta seara, 25 martie 2023, in stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitura pentru formarea trenului Regio 7576 in relația Galați – Marașești a fost tamponat primul vagon.Din primele informații, in urma impactului, au fost ranite patru persoane: mecanicul,…

- Un accident feroviar grav a avut loc in gara din Galati. Potrivit primelor informatii, o locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Potrivit IPJ Galati, accidentul feroviar s-ar fi produs dupa ce la o locomotiva s-ar fi defectat sistemul de franare si a lovit…

- Un accident feroviar a avut loc in gara Galați, sambata seara. Un tren de calatori care se afla in stație și care urma sa plece spre Marașești a fost lovit de o alta locomotiva, in jurul orei 19:30. Din primele informatii, patru persoane ar fi fost ranite. Grav accident feroviar in gara din Galati.…

- Mecanicul de locomotiva al trenului implicat in accidentul feroviar din data de 13 martie de la Rosiori Nord a fost pus sub masura controlului judiciar, informeaza, joi, IPJ Teleorman. „La data de 16.03.2023, fiind in continuarea cercetarilor in dosarul penal privind accidentul feroviar din data de…

- ”Astazi, 20 ianuarie a.c., in jurul orei 11:55, politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Timisoara au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea Pasajului de Cale Ferata Piata 700, pe sinele de cale ferata s-ar afla un barbat in stare de inconstienta. Ajungand la…