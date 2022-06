Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a murit carbonizat, dupa ce masina in care se afla a iesit de pe sosea, s-a izbit de un copac si a luat foc. Oamenii au reusit sa-i scoata din masina doar pe sofer, un tanar de 22 de ani, si pe tanara care se afla pe bancheta din spate, care au fost transportați la spital, momentul…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui grav accident produs pe drumul comunal de la ieșire din Udați Manzu spre Albești (comuna Smeeni). „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Smeeni catre Udați Lucieni de catre un șofer in varsta de 19 ani, din Smeeni,…

- Un barbat a murit vineri dupa-amiaza in timp ce efectua verificari la apometre intr-un canal situat intr-o parcare din Iasi. Cand a vrut sa iasa afara, omul a fost lovit frontal de un autoturism, informeaza Antena3 . Accidentul cumplit a avut loc intr-o parcare din Iasi. Barbatul, care se afla la munca,…

- Un mașina tractata a fost lovita de un autoturism duminica dimineața, la Turda. Un barbat a fost ranit și a ajuns la spital. Accidentul s-a produs in jurul orei 9.30. Din primele date, coliziunea s-ar fi produs intre un autoturism condus de un barbat de 40 de ani, din comuna Așchileu, tractat de o alta…

- Un accident rutier s-a produs duminica seara, in zona localitații Santioana din comuna Țaga. Un apel la 112 a anunțat ca trei persoane ar fi ranite. Participanți la trafic au povestit ca o mașina s-ar fi izbit de un cap de pod. Accidentul s-a produs in condiții de carosabil umed. Cu puțin timp in urma,…

- Accidentul rutier s-a produs marti dupa-amiaza, 29 martie, pe un drum din judetul Sibiu, in apropiere de Cisnadioara. In incident a fost implicat si un cetatean strain, doua persoane fiind transportate la spital.

- O tanara familie din Timiș a fost distrusa de o șoferița care a intrat pe contrasens cu 120 km/h și a izbit frontal autoturismul in care calatoreau doi copii și parinții lor. Accidentul a avut loc pe DJ 591A, intre localitațile Sacalaz și Sanmihaiu Roman, duminica, in jurul orei 18, scrie portalul timișean…