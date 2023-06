Accident fatal la Sîngerei. Un tânăr a murit după ce s-a izbit violent cu motocicleta într-un indicator rutier Un tanar in varsta de 26 de ani a decedat, iar pasagera acestuia a ajuns la spital, dupa ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit intr-un indicator rutier. Tragedia s-a intamplat in noaptea de 6 spre 7 iunie, in jurul orei 01:21, in apropierea satului Prepelița, raionul Singerei. Preliminar, polițiștii au stabilit ca un tanar de 26 de ani, locuitor al raionului Singerei, conducand motocicleta de model „Viper-Viktad”, pe drumul regional G-56, avand in calitate de pasager o tanara de 19 ani locuitoare a raionului Telenești, din motive necunoscute, nu s-a ispravit cu ghidajul derapand pe partea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

