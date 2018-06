Stiri pe aceeasi tema

- Un lacatuș mecanic, angajat al unei firme din Italia, care presteaza activitate la Stoina, pentru OMV Petrom, a murit, luni, la spitalul din Targu-Carbunești, dupa ce i s-a facut rau la locul de munca. Colegii barbatului de 49 de ani au cerut ajutor, insa nu s-a mai putut face nimic pentru…

- Imagini groaznice vin din Indonezia. Un barbat a murit strivit de sicriul in care se afla mama sa. Totul s-a intamplat dupa ce a incercat, impreuna cu mai mulți oameni, sa urce coșciugul pe un altar, dar scara a alunecat, iar sicriul s-a prabușit peste ei.

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața, in Timiș, in urma caruia doua persoane au murit, iar alte trei au fost ranite. Doua mașini s-au ciocnit pe DN6, la cinci kilometri de Lugoj, in apropiere de localitatea Gavojdia, informeaza lugojinfo.ro. O mașina cu numere de Bulgaria care circula dinspre…

- Un barbat și-a pierdut viata intr-un mod tragic, azi-dimineata, inainte de ivirea zorilor, strivit sub rotile unui autobuz, pe o șosea din Timiș. Șoferul unui autobuz venea dinspre Ghilad, cand pe DJ 595A, pe drum spre Ciacova, a simțit sub roțile autovehculului ceva straniu, pe șosea. A fost prea tarziu…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, angajat al unei firme producatoare de prefabricate din beton, a murit, marti, in localitatea Dumbravita, din judetul Timis, dupa ce o grinda de noua tone a cazut peste el, politistii si inspectorii ITM deschizand o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

