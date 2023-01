Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani a murit și alte doua au ajuns la spital, dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism la volanul caruia se afla o femeie de 39 de ani, in localitatea Dorolea, județul Bistrița-Nasaud, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud,…

- Un accident teribil a avut loc in Telciu, județul Bistrița-Nasaud, intre o mașina și un autocar in care se aflau in jur de 35-40 de persoane. Din accident a rezultat moartea a trei persoane. A fost activat planul roșu.

- Saptesprezece persoane si-au pierdut viata si 22 au fost ranite duminica intr-un accident de circulatie in provincia Jiangxi, in estul Chinei, a informat presa de stat, relateaza g4media.ro .

- Luni, 19 decembrie 2022, in jurul orei 09.20, pe Drumul National 1, la kilometrul 373 + 201 metri, un barbat de 37 de ani, din Municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, in intersecția prevazuta cu sens giratoriu, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din…

- „In aceasta dimineata, politistii din cadrul Compartimentului Rutier Nasaud au intervenit pe Drumul National 17D, intre Rebrisoara si Nepos, la un accident rutier. Din primele informatii, o autoutilitara condusa de un barbat de 34 de ani, din Sangeorz-Bai, a intrat in coliziune cu o alta autoutilitara…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada au ajuns sa faca victime in județele Iasi si Botosani. Trei persoane au ajuns ieri seara la spital, in soc hipotermic, iar un barbat si-a pierdut viata din cauza gerului. Un barbat de 51 de ani din Harlau, judetul Iasi, a fost preluat cu elicopterul SMURD si…