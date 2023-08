Accident extrem de grav în București, în această dimineață. Un autobuz STB plin cu pasageri a fost implicat Un accident deosebit de grav a avut loc, vineri dimineața, in sectorul 1 al Capitalei, zona Dorobanți, acolo unde un autobuz al Societații de Transport București (STB) a intrat in coliziune cu o autoutilitara parcata, declanșand o reacție in lanț și determinand proiectarea autoutilitarei intr-un alt autoturism parcat in apropiere. Șoferul autobuzului STB, in stare […] The post Accident extrem de grav in București, in aceasta dimineața. Un autobuz STB plin cu pasageri a fost implicat appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

