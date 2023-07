Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in cate au fost implicate 4 autoturisme s-a produs in aceasta seara pe o strada din Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale…

- Un incendiu a avut loc, vineri seara, pe strada Eroilor din comuna Florești, județul Cluj. Potrivit pompierilor, incendiul a pornit de la un aparat de gatit. O femeie a ajuns la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la un incendiu care s-a manifestat in interiorul unui…

- In aceasta dimineața, pompierii au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Arinilor din Cluj-Napoca, in urma caruia, un barbat a fost transportat la spital. Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Arinilor.…

- Un motociclist a fost ranit marți in parcarea VIVO Cluj. Acesta a fost preluat de echipajele medicale. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut in parcarea unui centru comercial din comuna Florești. In accident au fost implicate un autoturism și…

- Marți, pompierii clujeni au intervenit pe strada Plopilor din Cluj-Napoca, la un accident petrecut intre un tramvai și un autoturism. In urma impactului, un barbat a fost ranit și transportat la spital. “Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe strada Campului din Cluj Napoca. In accident a fost implicata o motocicleta, conducatorul acesteia fiind transport la spital. „Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente (n.r., in jurul orei 9:15) la un accident rutier…

- Un autoturism s-a rasturnat in aceasta seara, dupa o coliziune cu un autocar, in apropiere de intrarea in localitatea Capușu Mare. O femeie de 30 de ani, din autoturismul rasturnat, a fost dusa la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut…

- Trei persoane au ajuns la spital, dupa un accident produs in zona Parcului Central din Cluj-Napoca. Printre cele trei persoane se afla și un minor. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD la un accident rutier petrecut…