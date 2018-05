Accident dramatic pe calea ferata: patru tinere au murit, in Salaj O masina in care se aflau cinci fete a ajuns in calea unui tren de calatori care rula pe ruta baia Mare-Jibou. Cand au ajuns la locul impactului, salvatorii au gasit imagini de cosmar. Accidentul, produs joi seara in orasul Jibou din judetul Salaj, a avut urmari tragice: patru dintre tinere au murit, iar unica […] Accident dramatic pe calea ferata: patru tinere au murit, in Salaj is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

