- In accidentul produs astazi pe șoseaua de centura a Focșaniului au decedat doua persoane. Inca doua persoane sunt ranite in stare grava și alte doua persoane sunt ranite ușor. In jurul orei 13:30, conducatorul unui autoturism care se deplasa pe banda de langa acostament, a prins acostamentul la trecerea…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Frumosu, a ajuns in stare grava la spital, cu mana dreapta smulsa din zona umarului, dupa ce a suferit un accident de muncala o balastiera. Accidentul a fost anuntat joi, la ora12,35, prin 112.Barbatul este angajat din primavara anului 2019 al societatii…

- Un copil a fost grav, in aceasta dupa-amiaza, intr-un accident rutier. Evenimentul a avut loc pe un drum județean din Arad, autoturismul rasturnandu-se in afara carosabilului. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru a-l transporta de urgența, la spital, pe baiatul ranit. Apelul la 112 a venit in jurul…

- Doua persoane au ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce mașina in care erau s-a izbit de gardul unui imobil din comuna Fintinele. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 19.30 și a fost provocat de un barbat de 42 de ani, din Suceava. Atit el, cit și un barbat de 45 […]

- O tânara în vârsta de 21 de ani a ramas încarcerata dupa ce a intrat cu mașina în gardul unui imobil. Accidentul a avut loc pe drumul dintre Salcea catre Prelipca, județul Suceava, joi dimineața.

- Ionut si Corina au murit loviti de un BMW care depasea neregulamentar. Fetita lor de nici 3 ani e in stare grava la spital, unde a fost dusa cu elicopterul, dupa accident. Doi tineri parinti au pierit luni la pranz pe un drum din Bihor, dupa ce masina in care se aflau alaturid e fetita lor de 2 ani…

- Cel putin 29 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare critica, dupa ce un autobuz de transport in comun a intrat intr-un copac. Accidentul a avut loc in orasul Roma, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de agentia ANSA si de postul SkyTG24. Un autobuz al liniei…